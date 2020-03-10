Оскандалившийся с наркотиками Джиган наорал на дочь в прямом эфире

В сети появилось видео, на котором украинский репер Джиган, который работает и живет в России, орет на свою дочь.

Видео опубликовано в социальной сети Instagram.

instagram.com/iamgeegun

На видео видно, как его дочь есть мороженное.

"Я тебе не разрешал мороженное, свинота!", - накричал на ребенка артист.

Отметим, что на днях Джиган загремел в психбольницу из-за наркозависимости. Рэпер сам подтвердил информацию о том, что находится в рехабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган напугал поклонников неоднозначным сообщением в соцсети. На своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост, в котором оставил пугающее послание.

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