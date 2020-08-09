Оскандалившийся с "Л/ДНР" украинский музыкант Бардаш женился: кто стал избранницей

Скандальный украинский музыкант, основатель групп "Нервы", Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш, который ранее отличился скандальным заявлением о "Л/ДНР", женился во второй раз.

Его избранницей стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба. Свадебные снимки молодожены показали на личных страницах в Instagram.

"Первое фото с мужем", – написала Елизавета.

Юрий Бардаш женился после скандального развода Instagram Юрия Бардаша

Бардаш, в свою очередь, под фотографией в своем профиле поблагодарил всех за поздравления: "Благодарю вас, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!".

Свадьба состоялась в Киеве в субботу, 8 августа. Это второй брак для Бардаша – ранее он был женат на певице Луне, однако пара спустя несколько лет совместной жизни с громким скандалом рассталась – певец публично обвинил супругу в измене и описал все подробности их личной жизни на страницах в социальных сетях.

Бердаш женился на украинской модели Instagram Елизаветы Коцюбы

В результате Луна ушла к своему саунд-продюсеру Александру Волощуку и заявила о насилии со стороны мужа. Бардаш позже в интервью рассказывал, что "супругу не бил, но драки у них были".

Напомним, Юрий Бардаш также известен своей пророссийской позицией. Он неоднократно выступал за поддержку русского языка в Украине, а также делал скандальные заявление о войне на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, высказывания Юрия Бардаша о конфликте на Донбассе в интервью российскому журналисту Юрию Дудю спровоцировали скандал в сети. Музыканта обвинили в "предательстве Украины". После этого Бардаш попал в базу организации "Миротворец".