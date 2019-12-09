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9 декабря • обновлено в 17:50
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Оскандалившийся Моргенштерн показал видео оргии в Одессе: 18+

3.3т
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Российский рэпер Алишер Моргенштерн, который 8 декабря в Одессе во время своего концерта назвал день траура в Украине "е**ной показухой", продемонстрировал, как отдыхает после выступления.

Так, артист и его друзья устроили вечеринку. Вместе с ними было множество обнаженных девушек. Видео рэпер разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Оскандалившийся Моргенштерн показал видео оргии в Одессе: 18+

the-flow.ru

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"Желаю не быть тупыми обезьянами": cеть взбесил скандал с Моргенштерном в Одессе

Кроме того, 21-летний артист высказался и о смерти своего американского "коллеги" Juice Wrld. Алишер заявил, что ему "пох*й". OBOZREVATEL предлагает узнать о том, что известно о молодом рэпере и в каких скандалах он уже успел засветиться.

Пользователей сети взбесило высказывание российского музыканта о трауре в Украине после пожара в одесском колледже. Так, свое недовольство тем, что произошло, высказал украинский рэпер Ярмак, а также множество украинцев.

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Публикация от YARMAK (@yarmak_music)

Напомним, утром 4 декабря в Одессе начался пожар на углу Троицкой улицы. Огонь охватил одесский колледж экономики, права и гостиничного бизнеса. В пожаре погибло около десяти человек, множество пострадало и пропало без вести.

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский официально объявил 8 декабря днем траура по погибшим в одесском пожаре.

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Автор
Мария Дидык
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Livesey David
Livesey David
По виду всё типичные xаxлы - тюрки.
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