Оскандалившийся Моргенштерн показал видео оргии в Одессе: 18+

Российский рэпер Алишер Моргенштерн, который 8 декабря в Одессе во время своего концерта назвал день траура в Украине "е**ной показухой", продемонстрировал, как отдыхает после выступления.

Так, артист и его друзья устроили вечеринку. Вместе с ними было множество обнаженных девушек. Видео рэпер разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Кроме того, 21-летний артист высказался и о смерти своего американского "коллеги" Juice Wrld. Алишер заявил, что ему "пох*й". OBOZREVATEL предлагает узнать о том, что известно о молодом рэпере и в каких скандалах он уже успел засветиться.

Пользователей сети взбесило высказывание российского музыканта о трауре в Украине после пожара в одесском колледже. Так, свое недовольство тем, что произошло, высказал украинский рэпер Ярмак, а также множество украинцев.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе начался пожар на углу Троицкой улицы. Огонь охватил одесский колледж экономики, права и гостиничного бизнеса. В пожаре погибло около десяти человек, множество пострадало и пропало без вести.

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский официально объявил 8 декабря днем траура по погибшим в одесском пожаре.

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