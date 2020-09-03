Оскандалившийся из-за "Смуглянки" школьник спел ее еще раз и получил квартиру: в сети ажиотаж

12-летний школьник из Волынской области Максим Ткачук, которому ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в детском Евровидении из-за исполнения советской песни "Смуглянка", еще раз спел хит на сцене. Он выступил на мероприятии в Одессе и вызвал ажиотаж среди публики, а также в сети.

Ролик с выступлением Ткачука опубликован в YouTube. Помимо того, что Ткачук повторно исполнил "Смуглянку" на Дне Одессы, он также спел песню на украинском языке – "Моя Украина". После выступления Ткачук получил сертификат на квартиру в Одессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сети возник ажиотаж вокруг выступления Ткачука со "Смуглянкой, которая ранее принесла скандальную славу 12-летнему школьнику. Под роликом пользователи порадовались за парня и похвалили его за то, что несмотря на травлю в сети, он все же исполнил повторно советский хит.

Максим Ткачук выступил в Одессе. YouTube (скриншот видео)

Отметим, некоторые из пользователей раскритиковали юного певца, а также организаторов концерта, так как после него якобы может возникнуть вторая волна хейта. Однако в скором времени большинство негативных комментариев было удалено.

Максим Ткачук получил квартиру в Одессе. YouTube (скриншот видео)

Напомним, на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне Максим Ткачук исполнил советскую военную песню "Смуглянка" из кинофильма "В бой идут одни старики". Одет был Максим в костюм, стилизованный под советскую военную форму. После выступления Ткачука в сети обвинили в популяризации "русского мира".

Пользователи возмущены выступлением Ткачука в Одессе. YouTube

Выступление Ткачека в Одессе вызвало ажиотаж. YouTube

Выступление Ткачека в Одессе вызвало споры в сети. YouTube

Максим Ткачук выступил в Одессе. YouTube

Одесситы похвалили школьника. YouTube

Многие одесситы похвалили певца за "Смуглянку". YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что решение запретить Максиму Ткачуку участвовать в детском Евровидении было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывала власть Российской Федерации.

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