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Оскандалившийся из-за "Смуглянки" школьник спел ее еще раз и получил квартиру: в сети ажиотаж

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
5,5 т.
Максим Ткачук выступил в Одессе и получил квартиру

Максим Ткачук выступил в Одессе и получил квартиру. Коллаж

12-летний школьник из Волынской области Максим Ткачук, которому ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в детском Евровидении из-за исполнения советской песни "Смуглянка", еще раз спел хит на сцене. Он выступил на мероприятии в Одессе и вызвал ажиотаж среди публики, а также в сети.

Ролик с выступлением Ткачука опубликован в YouTube. Помимо того, что Ткачук повторно исполнил "Смуглянку" на Дне Одессы, он также спел песню на украинском языке – "Моя Украина". После выступления Ткачук получил сертификат на квартиру в Одессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сети возник ажиотаж вокруг выступления Ткачука со "Смуглянкой, которая ранее принесла скандальную славу 12-летнему школьнику. Под роликом пользователи порадовались за парня и похвалили его за то, что несмотря на травлю в сети, он все же исполнил повторно советский хит.

Максим Ткачук выступил в Одессе.

Максим Ткачук выступил в Одессе. YouTube (скриншот видео)

Отметим, некоторые из пользователей раскритиковали юного певца, а также организаторов концерта, так как после него якобы может возникнуть вторая волна хейта. Однако в скором времени большинство негативных комментариев было удалено.

Максим Ткачук получил квартиру в Одессе.

Максим Ткачук получил квартиру в Одессе. YouTube (скриншот видео)

Напомним, на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне Максим Ткачук исполнил советскую военную песню "Смуглянка" из кинофильма "В бой идут одни старики". Одет был Максим в костюм, стилизованный под советскую военную форму. После выступления Ткачука в сети обвинили в популяризации "русского мира".

Пользователи возмущены выступлением Ткачука в Одессе.

Пользователи возмущены выступлением Ткачука в Одессе. YouTube

Выступление Ткачека в Одессе вызвало ажиотаж.

Выступление Ткачека в Одессе вызвало ажиотаж. YouTube

Выступление Ткачека в Одессе вызвало споры в сети.

Выступление Ткачека в Одессе вызвало споры в сети. YouTube

Максим Ткачук выступил в Одессе.

Максим Ткачук выступил в Одессе. YouTube

Одесситы похвалили школьника.

Одесситы похвалили школьника. YouTube

Многие одесситы похвалили певца за "Смуглянку".

Многие одесситы похвалили певца за "Смуглянку". YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что решение запретить Максиму Ткачуку участвовать в детском Евровидении было принято ввиду того, что ранее школьник выступал на конкурсе, который якобы организовывала власть Российской Федерации.

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