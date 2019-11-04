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4 ноября • обновлено в 14:01
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"Идиотов не просто много, они объединяются в кланы!" Оскандалившуюся с порно Асмус довели до бешенства в сети

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Популярная российская актриса Кристина Асмус, которая оскандалилась с порно-сценой в фильме "Текст", впервые отреагировала на хейт в свой адрес.

Так, артистку возмутило то, что люди не просто пишут "адские вещи", а ставят цели, раздают задания и инструкции по исполнению массовых неприятных вещей в сети относительно нее и ее мужа Гарика Харламова. Об этом Асмус написала на своей странице в Instagram.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

"Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой. Пишем гневные комментарии под всеми ее видео в интернете". И это только один сатанинский сайт! А вы знали о том, что идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты? Где не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания и инструкции по массовому дерьму в интернете относительно меня и Гарика. Вместо того, чтобы объединяться для чего-то хорошего и полезного, люди тратят свою жизнь на эту дичь", — написала Асмус.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

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Также актриса добавила, что эти люди отслеживают все ее публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики. Кроме того, у них даже есть вербовщики и свое начальство. Но Асмус старается относиться к этому с юмором.

"Там даже есть вербовщики и свое начальство. Поэтому, когда видите здесь дураков, не обращайте внимание. Пожалейте их. Им отчет сдавать надо и диссертацию по троллингу писать. Такая вот х*ня", — подытожила Кристина.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

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Персоны
Кристина Асмус Гарик Харламов
Место
Россия
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