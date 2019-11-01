Оскандалившейся с порно Асмус сделали надгробие в России: фото

В сети появился снимок надгробия, на котором изображена популярная российская актриса Кристина Асмус, которая оскандалилась с порно-сценой в фильме "Текст".
Снимок опубликовал Telegram-канал YOBAJUR.
Кристина Асмус
КП
"Портрет Кристины Асмус на выставке ритуальных услуг в Москве", - подписал фото автор.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.
Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.
Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.
Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".
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