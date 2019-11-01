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1 ноября • обновлено в 13:06
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Оскандалившейся с порно Асмус сделали надгробие в России: фото

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В сети появился снимок надгробия, на котором изображена популярная российская актриса Кристина Асмус, которая оскандалилась с порно-сценой в фильме "Текст".

Снимок опубликовал Telegram-канал YOBAJUR.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

КП

Новости
"Люди, вы чего?" Собчак вступилась за оскандалившуюся с порно Асмус
"Портрет Кристины Асмус на выставке ритуальных услуг в Москве", - подписал фото автор.
Оскандалившейся с порно Асмус сделали надгробие в России: фото

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Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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