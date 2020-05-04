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4 мая • обновлено в 11:28
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Оскандалившаяся Тодоренко впервые прокомментировала лишение титула

13.2т
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Телеведущая Регина Тодоренко, которая попала в громкий скандал из-за своих высказываний в интервью, выпустила фильм о домашнем насилии, который называется "А что я сделала, чтобы помочь?"

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале знаменитости (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

"Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых", – пишет Тодоренко на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

кадр из видео

Кроме того, Регина впервые высказалась относительно лишения титула и рекламных контрактов:

"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря".

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

кадр из видео

Примечательно, что меньше, чем за сутки, фильм посмотрели почти миллион пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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