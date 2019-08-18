"Ошарашили новостью!" Сын Валерии тайно женился

Российская певица Валерия сообщила, что ее старший сын тайно женился в Швейцарии, где 24-летний Артемий живет и работает уже некоторое время

Как заявила Валерия, они с Иосифом Пригожиным знакомы с девушкой и даже приглашали ее на семейные мероприятия, пишет "СтарХит".

"Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: "Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!". О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси присутствовала. Но разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались. Конечно, порадовались и в то же время опешили. "Тема, мы не сможем приехать. У нас концерт, который нельзя отменить", — объяснила сыну. Тот спокойно ответил: "Мам, ничего страшного. Потом посидим". В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане", - сказала Валерия.

Певица отметила, что пока еще не знакома с родителями невестки.

Как ране писал OBOZREVATEL, одиозный российский продюсер Иосиф Пригожин разоткровенничался по поводу дружбы с легендарным музыкантом Виктором Цоем.

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