Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как провела выходные вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном.

Фотографии с яхты, где отдыхала семья, она обнародовала в Instagram (чтобы посмотреть все фото, досколльте до конца новости).

"Лето – время фотографий в купальнике 😂 летом, короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предчувствием будущего отпуска. В этом году все иначе, но это не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужина, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города", – написала звезда.

Она добавила, что даже во время карантина можно придумать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи.

Осадчая позирует на камеру в купальнике, а Горбунов, судя по фото, рассказывает сыну о местных пейзажах. В подписи к снимку телеведущая указала геолокацию Парк Наталья, который расположен в столице Украины.

Осадчая в бикини показала, как провела выходные на яхте с Горбуновым и сыном

Юрий Горбунов с сыном

Пользователям понравились фотографии с отдыха звездной семьи.

"Вы настоящая модель!", "Хорошенькая", "Очень хорошо", – написали они в комментариях.

Осадчая в бикини показала, как провела выходные на яхте с Горбуновым и сыном

Осадчая в бикини показала, как провела выходные на яхте с Горбуновым и сыном

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Осадчая разозлила сеть фото с дорогим автомобилем.