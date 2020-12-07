Екатерина Осадчая, Потап и Селена Гомес: звезды нарядили дом к Новому году 2021

Екатерина Осадчая, Потап и Настя Каменских, Селена Гомес, Джиджи Хадид и другие нарядили елку и украсили свои дома и квартиры.

Украинские и мировые знаменитости решили подготовиться заранее к всеобщей предновогодней суматохе. На своих страничках в соцсети звезды показали, как создать нужное настроение и настроиться на праздник. Как наряжали селебрити свои елки – читай в материале OBOZREVATEL .

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Известная телеведущая одна из первых украсила свой дом к предстоящему Рождеству и Новому году букетами из еловых веток. А в воскресенье, 6 декабря, Екатерина вместе с мужем Юрием и 3,9-летним сыном Иваном нарядили двухметровую зеленую красавицу серебряными цветами, шишками и шариками. Горбунов отметил на своей странице, что это были его первые полноценные выходные после завершения съемок сезона шоу "Танці з зірками".

Потап и Настя Каменских

У звездных супругов есть, где разгуляться фантазии. Так, рэпер Алексей Потапенко и Настя Каменских украсили к рождественским праздникам на американский манер свою гостиную с камином. Вдохновившись фильмом "Один дома", они поставили на камин красные, черные и золотые свечи, положили веточки ели с красными ягодами и цветками хлопка вместо снега, а также повесили на камин красный бархатный бант.

Леся Никитюк

Леся еще не украсила свою квартиру, однако она все же решила присоединиться к звездному "флешмобу" и сделать новогоднее печенье. В своем Instagram телеведущая написала, что украшает елку, только съедобную, и даже поделилась рецептом.

Селена Гомес

Известная американская певица Селена Гомес также начала готовиться к наступлению следующего года. Она уже поставила небольшую елку и нарядила ее красными и золотыми шариками и гирляндой.

Джиджи Хадид

Новоиспеченная мамочка модель Джиджи Хадид со своим избранником Зейном Маликом уже готовы встречать зимние праздники: их елка полностью украшена игрушками, лентами и гирляндами, под ней уже возвышаются коробки с упакованными подарками, на креслах лежат подушки "Merry Christmas", а на камине висят красные носочки для рождественских гостинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились атмосферные фото, как знаменитости готовятся к Новому году. Модель Кьяра Ферраньи, телезвезда Джиллиан Харрис и другие уже подготовили свои дома к праздникам.