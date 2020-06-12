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12 июня • обновлено в 10:09
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Осадчая показала фигуру в бикини. Фото

2.6т
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Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилася фотографией своей фигуры в бикини и рассказала о лучшей поре года.

Свое фото звезда опубликовала в Instagram и получила немало комплиментов.

На снимке Катя позирует в черном бикини, сидя на коврике. В руках телезвезды можно увидеть большую миску с сезонными ягодами: клубникой и черешней.

"Лето – прекрасная пора года", – подписала фотографию Осадчая.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Instagram Кати Осадчей

Пользователи сети в восторге от красоты телеведущей.

"Самая нежная", "Красотка", – пишут под постом поклонники Екатерине.

Осадчая показала фигуру в бикини

скриншот из Instagram Кати Осадчей

Осадчая показала фигуру в бикини

скриншот из Instagram Кати Осадчей

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Осадчая разозлила сеть фотографией с дорогой машиной.

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Персона
Катя Осадчая
Место
Украина
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