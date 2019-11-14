Осадчая не заревнует? Кароль показала, как Горбунов схватил ее за попу

Украинская певица Тина Кароль показала неожиданное фото с телеведущим Юрием Горбуновым, на котором он схватил ее за попу.

Снимок артистка опубликовала в своих Instagram-stories.

Тина Кароль Инстаграм

Новости Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой

На фотографии, сделанной во время "Вечера премьер с Екатериной Осадчей", который состоялся на днях в Киеве, Горбунов нежно прижимает Кароль, опустив руки на ее ягодицы.

Примечательно, что при пикантном моменте двух звезд присутствовала и сама Осадчая. Однако, как отреагировала телеведущая на выходку своего мужа, неизвестно.

Юрий Горбунов схватил Тину Кароль за попу Инстаграм

Для появления на публике Тина выбрала серебристое шелковое платье в пол с эффектным вырезом на спине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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