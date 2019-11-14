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14 ноября • обновлено в 14:07
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Осадчая не заревнует? Кароль показала, как Горбунов схватил ее за попу

1.2т
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Украинская певица Тина Кароль показала неожиданное фото с телеведущим Юрием Горбуновым, на котором он схватил ее за попу.

Снимок артистка опубликовала в своих Instagram-stories.

Тина Кароль

Тина Кароль

Инстаграм

Новости
Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой

На фотографии, сделанной во время "Вечера премьер с Екатериной Осадчей", который состоялся на днях в Киеве, Горбунов нежно прижимает Кароль, опустив руки на ее ягодицы.

Примечательно, что при пикантном моменте двух звезд присутствовала и сама Осадчая. Однако, как отреагировала телеведущая на выходку своего мужа, неизвестно.

Юрий Горбунов схватил Тину Кароль за попу

Юрий Горбунов схватил Тину Кароль за попу

Инстаграм

Для появления на публике Тина выбрала серебристое шелковое платье в пол с эффектным вырезом на спине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персоны
Тина Кароль Юрий Горбунов
Место
Украина
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