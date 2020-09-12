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Осадчая без макияжа показала подарок мужа Горбунова на день рождения

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Осадчая без макияжа показала подарок мужа Горбунова на день рождения

Украинская ведущая Катя Осадчая показала, какой подарок сделал муж, Юрий Горбунов, на ее день рождения.

В Instagram-аккаунте звезда поделилась фотографией, на которой позирует без макияжа и с букетом цветов.

В посте Осадчая призналась, что первый подарок всегда получает от мужа. Также ведущая рассказала, что 4 года назад именно в этот день услышала предложение руки и сердца от Горбунова.

"Первые цветы всегда от Юрия Горбунова. Четыре года назад, в ночь на мой день рождения, Юра сделал предложение руки и сердца. С годами становлюсь сентиментальной", - подписала фото она.

Катя Осадча опубликовала пост, в котором показала подарок мужа на день рождение.

К поздравлениям ведущей с днем рождения также присоединились не только поклонники, но и звезды украинского шоу-бизнеса.

Поздравление с днем рождения Осадчей от Кароль.
Поздравление с днем рождения Осадчей от Саниной.
Поздравление с днем рождения Осадчей от Поляковой.
Поздравление с днем рождения Осадчей от Астафьевой.
Поздравление с днем рождения Осадчей от Бабкиной.
Поздравление с днем рождения Осадчей от Шоптенко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Катя Осадчая подчеркнула стройные ноги коротким платьем.

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Катя Осадчая
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