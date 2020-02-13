"Орлу и решке" – 9 лет: как изменились ведущие знаменитого тревел-шоу

Знаменитое тревел-шоу "Орел и решка" отмечает свое 9-летие. Так, впервые программа вышла в эфир 13 февраля 2011 года. Она транслируется на телеканалах Украины, России, Польши, Беларуси и Казахстана.
К годовщине шоу OBOZREVATEL решил узнать, как изменились ведущие "Орла и решки" и как они выглядели в своих первых выпусках передачи.
Алан Бадоев
Алан Бадоев
Кадр шоу "Орел и решка"
Украинский режиссер Алан Бадоев стал ведущим 1-го сезона программы. Вместе с ним шоу "Орел и решка" вела его жена Жанна Бадоева. Во 2-м сезоне Бадоев покинул проект, решив заниматься только режиссурой. Сегодня Алан Бадоев снимает талантливые видеоклипы для самых популярных российских и украинских исполнителей. С Жанной Бадоевой он развелся в середине августа 2012 года.
Жанна Бадоева
Жанна Бадоева
Кадр шоу "Орел и решка"
Бывшая жена Алана Бадоева Жанна Бадоева была одним из авторов программы "Орел и решка". В 2012 году, после третьего сезона, ушла из проекта. С 2013 года Жанна Бадоева вместе с детьми живет в Италии, где у нее есть муж – бизнесмен Василий Мельничин.
за столько лет, что я живу в Италии, мои туфли на высоких каблуках только стоят и смотрят на меня с полочек, потому что надевать их я могу лишь на мероприятия да на фотосессии 😂 Хотя я каждый раз радуюсь, как сумасшедшая ,когда покупаю себе новую пару туфель. И покупаю и покупаю... ничто меня не может остановить)))) У кого так же???
Андрей Бедняков
Андрей Бедняков
Кадр шоу "Орел и решка"
Актер и пародист Андрей Бедняков был ведущим шоу "Орел и решка" со 2-го по 7-й сезон – в тандеме с Жанной Бадоевой, Лесей Никитюк и своей на то время невестой Настей Короткой. С 2016 года на канале "Пятница" ведет передачу "Проводник", посвященной любимым городам звезд). С 2016 по 2018 год он являлся ведущим музыкального талант-шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Андрей Бедняков женат на Насте Короткой, в 2015 году у них родилась дочь Ксения.
ЧИКАГО . Часть2 ....В целом скажу , что съемки были прекрасные !!!Мы приехали в канун Хэллоуина . Золотая осень. Относительно тепло . К тому же Мне выпала КАРТА . У меня был хороший отель, машина ...Короче , ЧИКАГО МЕНЯ ПОКОРИЛ !! ...... .....И вот сейчас, а точнее 3 месяца назад , находясь в Америке с Новым сезоном РеШки , нужно было выбрать город , в котором можно было остаться ещё дней на 5 погулять после американской командировки ( ведь глупо было сразу уезжать домой в Киев не задержавшись ещё в штатах "просто так". Билеты же обратные Продюссеры покупают ))) Ко мне должна была прилететь Настя ( моя! Не путать с Элджеевской) , чтобы провести мини-отпуск . Нужно было выбрать место дислокации . Первый на ум пришёл, как всегда , НЙ ( мой все-таки , ЛЮБИМЫЙ город ❤️). Часть съёмочной команды РеШки во главе с Настей ( не моей. А той, с Розовыми волосами ) именно туда и полетела . Но нам с Настей ( опять с МОЕЙ, а не той, которая Хреново говорит по-английски ...хотя , тут они похожи ) хотелось чего-то нового ( мы вообще хотим периодически "чего-то нового" , но Настя меня впоследствии отговаривает, останавливая мою фантазию 😂😂) В общем: выбрали мы ЧИКАГО . Настя не была ( Опять МОЯ ) А мне , в свою очередь , было интересно , действительно ли тот город Крутой или это были просто мои СВЕРХЭМОЦИИ от первого посещения Штатов ... Итак , мы отсняли Денвер ! он был финальным городом в ПУЛе. и на след день все разъезжались на свои Мини - Отпуски . Моя соведущая этого сезона ( вечно забываю как ее зовут ) и Режиссёр Юля ( вот скажите : у вас тоже iPhone всегда исправляет ЮЛЯ на БЛЯ !?!?🤦🏻♂️😂) должны были улететь в НЙ в 5 утра . А я в Чикаго - в 7 с копейками... ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Настя Короткая
Настя Короткая
Кадр шоу "Орел и решка"
Анастасия Короткая была соведущей Андрея Беднякова в проекте "Орел и решка" в 2013 году, приняв участие в 28-ми сериях двух сезонов – шестого ("Курортный") и седьмого ("Назад в СССР"). После этого она стала ведущей еще многих проектов, а с 2018 года принимает участие в юмористической передаче "Женский квартал".
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Кадр шоу "Орел и решка"
Леся Никитюк в "Орле и решке" заменила Жанну Бадоеву. Ее соведущим был Андрей Бедняков. После двух сезонов Леся ушла из проекта: в 2013 году на канале К1 стартовала ее авторская передача о шоу-бизнесе – "Леся-ЗдЄся". В конце 2016 года Леся отправилась вместе с Региной Тодоренко на съемки 13-го сезона "Орел и решка" в "самые райские
и адские места мира". Сейчас Леся Никитюк ведет развлекательное шоу "Хто зверху?" на Новом канале вместе с Сергеем Притулой.
#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищить😆Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко😉 В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень❤️
Коля Серга
Коля Серга и Регина Тодоренко
Кадр шоу "Орел и решка"
Украинский музыкант, комик Коля Серга стал ведущим "Орла и решки" вместо Андрея Беднякова в конце 2013 года. Вел шоу на протяжении семи месяцев вместе с Региной Тодоренко. В 2017 году вернулся в шоу.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Кадр шоу "Орел и решка"
До "Орла и решки" Регина Тодоренко была известна как солистка украинской группы Real O. В 2014 году она прошла отбор и стала ведущей телепередачи в паре с Колей Сергой, впоследствии приняв участие во всех последующих сезонах (кроме "Перезагрузки"). Параллельно со съемками Регина занималась сольной карьерой. В 2018 году ведущая "Орла и решки" вышла замуж за российского певца Влада Топалова. 5 декабря 2018 года у них родился сын Михаил.
#папаСын @vladtopalovofficial @okmagazine_ru Многие женщины жалуются, что мужчины не принимают участия в воспитании детей до определённого возраста! Им неинтересен ребёнок, тк непонятно, что с ним делать, раздражает жена, которая вечно "в мыле" и погрязла в домашней рутине. А ведь в грудничковом периоде очень важно родителям находиться вместе, чтоб ребёнок имел возможность видеть любовь двух сердец. Наш Майкл заливается смехом от радости , когда мы с ВМ целуемся и обнимаемся; малыш порой даже аплодирует 🙈 нам. Я думаю, что причина отстранения большинства пап от детей состоит в том , что в этот период "донашивания" необходимо все делать под руководством женщины: "помой пустышку", "обработай белье", "смени подгузники", "закажи гипоаллергенный порошок", а ещё не мешало бы и кормящей маме подкрепиться ☺️🙈. Сложно мужчине-лидеру(главе семейства) понять, что женщина в этот момент не пытается взять бразды правления в свои руки и издеваться над мужем, как над марионеткой, а всего лишь нуждается в помощи, любви и заботе. Исследования доказывают , что в тех семьях, где папа принимал участие в воспитании малыша с самого рождения, связь "папа-сын , папа-дочь" гораздо крепче. Мне кажется, что после родов маме должны давать декретный отпуск по уходу за ребёнком , а папе - отпуск по уходу за мамой. #регинатодоренко Расскажите в вашей семье папа помогает, или папа не мешает 😆?) Фото @duplyakov Стиль @sima_simmi Макияж и прически @yanabuzychkina Украшения: @tousjewelry Костюм Майкла: @kenguru_official Комбинезон @vivictoriaa Жабо @isida_brand
Евгений Синельников
Евгений Синельников и Регина Тодоренко
Кадр шоу "Орел и решка"
Евгений Синельников – режиссер-постановщик шоу "Орёл и решка" и "Орёл и решка. Шопинг". В качестве ведущего работал осенью 2014 года в 9-м сезоне "Орла и решки", заменив Колю Сергу. С 2018 года – ведущий проекта "Дома лучше", который выходит на YouTube. Женат на Елене Синельниковой – соавторе "Орла и решки", продюсере и генеральном директоре продакшн-студии Teen Spirit, которая делает этот проект.
Антон Птушкин
Антон Птушкин
Кадр шоу "Орел и решка"
Украинский радио- и телеведущий Антон Птушкин стал ведущим нового сезона тревел-шоу "Орел и решка" в 2017 году вместе с Анастасией Ивлеевой. Они провели вместе 65 выпусков и неполных три сезона "Перезагрузки". Летом 2018 года Антон Птушкин объявил об уходе из "Орла и решки". После ухода из шоу ведущий продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала в YouTube. По состоянию на февраль 2020 года на канал Антона Птушкина подписано более 2 миллионов человек.
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
Кадр шоу "Орел и решка"
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева была ведущей программы "Орел и решка. Перезагрузка" с 2017 по 2018 год. В сентябре 2019 года она вышла замуж за Алексея Узенюка, более известного как Элджей.
Итоги подводить не буду! Вы лучше меня всё знаете! Но кое-что выделить все таки хочу! В этом году меня взяли в жёны😂👰🏼Человечка, который не умеет готовить,не разбирается в хозяйстве и все время в командировках!🤦🏼♀️ Чудо, не иначе! @sayonaraboy ты самый лучший муж и друг на всем белом свете! ❤️ И потому, на этой волне, я всем желаю ЛЮБВИ! ЛЮБВИ к СЕБЕ (с неё кстати все и начинается), к окружающим, близким, планете! ЛЮБВИ к жизни! С НОВЫМ ГОДОМ!!!🎄🥂🍾🥰 Ваша, Ивлиентэз! #2020
Натали Неведрова
Натали Неведрова (справа) и Регина Тодоренко
Кадр шоу "Орел и решка"
Натали Неведрова стала ведущей 15-го сезона популярной программы о путешествиях "Орёл и решка" летом 2017 года. В феврале 2018 года стало известно, что Натали покидает проект по семейным обстоятельствам. 29 января 2019 года у ведущей родился сын.
Натали Неведрова сегодня известна также как диджей, владелец собственного продакшна, который занимается производством видеороликов и телепрограмм, участница театральной труппы GOGOL SCHOOL.
МАМ, Я КРАСИВАЯ? Мари-Николь не задаёт мне этот вопрос. Она просто утверждает: "я красивая" или "я некрасивая потому что нужно купить новое платье/сделать прическу/накрасить нубы". В ответ она всегда получает: "ты самая красивая! И без всякого там платья красивая! Очень-очень". Потом я Перечисляю отдельно все ее достоинства: большие красивые голубые глаза, длинные ресницы, красивые волосы, губы, красивые пальцы, аппетитные ляшечки и попа ну и т д. Я хочу, чтобы ее никогда не парила ее внешность. Чтобы у неё не было каких-то стандартов в голове. Потому что лично мне это очень мешает. Мама, я красивая?-задавала я вопрос своей. И всегда получала ответ: ну, ты интересная, хорошенькая. Моя мама всегда старалась судить объективно. У меня это в крови. Я всегда смотрю на все объективно. Принимая ту или иную сторону. Боялась ли она соврать? Не знаю. Но я всегда жила с установкой, что я, скажем, не очень. Да я не была обделена вниманием с мужской стороны. Но все это потому что "я яркая, а не красивая". Попа? Вот тут бы приподнять. Плечи? Будешь как я всю жизнь мучиться с такими широкими. Талия? Вот тут бы повыше ее и растянуть. Странно, что я не переделала себя всю на операционном столе. Ведь мне это заложили в голову ещё ребёнком. И нет я не в обиде на свою маму. Ей было совсем не до тактик воспитания, было другое время. К тому же всегда находить крайнего в своих каких-то историях есть "Топтаться на месте". Что мешает мне себя переучить? Этим я и занимаюсь последние несколько лет. Кажется, сегодня я нравлюсь себе. Не представляете, нравлюсь. Если вы родитель - будьте внимательны. Дети принимают на себя абсолютно любую фразу, даже если она в шутку. Никто из нас не хочет своим чадам зла. Но вот так устроена наша голова 🤷🏼♀️ Любовь к ребёнку субъективна. Абсолютна и тотальна. Пусть самый кривой рисунок будет произведением искусства. Это важно. А я просто красивая сегодня ☀️ и пусть так будет всегда ❤️
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