"Орлу и решке" – 9 лет: как изменились ведущие знаменитого тревел-шоу

Знаменитое тревел-шоу "Орел и решка" отмечает свое 9-летие. Так, впервые программа вышла в эфир 13 февраля 2011 года. Она транслируется на телеканалах Украины, России, Польши, Беларуси и Казахстана.

К годовщине шоу OBOZREVATEL решил узнать, как изменились ведущие "Орла и решки" и как они выглядели в своих первых выпусках передачи.

Алан Бадоев

Алан Бадоев Кадр шоу "Орел и решка"

Украинский режиссер Алан Бадоев стал ведущим 1-го сезона программы. Вместе с ним шоу "Орел и решка" вела его жена Жанна Бадоева. Во 2-м сезоне Бадоев покинул проект, решив заниматься только режиссурой. Сегодня Алан Бадоев снимает талантливые видеоклипы для самых популярных российских и украинских исполнителей. С Жанной Бадоевой он развелся в середине августа 2012 года.

Жанна Бадоева

Жанна Бадоева Кадр шоу "Орел и решка"

Бывшая жена Алана Бадоева Жанна Бадоева была одним из авторов программы "Орел и решка". В 2012 году, после третьего сезона, ушла из проекта. С 2013 года Жанна Бадоева вместе с детьми живет в Италии, где у нее есть муж – бизнесмен Василий Мельничин.

Андрей Бедняков

Андрей Бедняков Кадр шоу "Орел и решка"

Актер и пародист Андрей Бедняков был ведущим шоу "Орел и решка" со 2-го по 7-й сезон – в тандеме с Жанной Бадоевой, Лесей Никитюк и своей на то время невестой Настей Короткой. С 2016 года на канале "Пятница" ведет передачу "Проводник", посвященной любимым городам звезд). С 2016 по 2018 год он являлся ведущим музыкального талант-шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Андрей Бедняков женат на Насте Короткой, в 2015 году у них родилась дочь Ксения.

Настя Короткая

Настя Короткая Кадр шоу "Орел и решка"

Анастасия Короткая была соведущей Андрея Беднякова в проекте "Орел и решка" в 2013 году, приняв участие в 28-ми сериях двух сезонов – шестого ("Курортный") и седьмого ("Назад в СССР"). После этого она стала ведущей еще многих проектов, а с 2018 года принимает участие в юмористической передаче "Женский квартал".

Леся Никитюк

Леся Никитюк Кадр шоу "Орел и решка"

Леся Никитюк в "Орле и решке" заменила Жанну Бадоеву. Ее соведущим был Андрей Бедняков. После двух сезонов Леся ушла из проекта: в 2013 году на канале К1 стартовала ее авторская передача о шоу-бизнесе – "Леся-ЗдЄся". В конце 2016 года Леся отправилась вместе с Региной Тодоренко на съемки 13-го сезона "Орел и решка" в "самые райские

и адские места мира". Сейчас Леся Никитюк ведет развлекательное шоу "Хто зверху?" на Новом канале вместе с Сергеем Притулой.

Коля Серга

Коля Серга и Регина Тодоренко Кадр шоу "Орел и решка"

Украинский музыкант, комик Коля Серга стал ведущим "Орла и решки" вместо Андрея Беднякова в конце 2013 года. Вел шоу на протяжении семи месяцев вместе с Региной Тодоренко. В 2017 году вернулся в шоу.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко Кадр шоу "Орел и решка"

До "Орла и решки" Регина Тодоренко была известна как солистка украинской группы Real O. В 2014 году она прошла отбор и стала ведущей телепередачи в паре с Колей Сергой, впоследствии приняв участие во всех последующих сезонах (кроме "Перезагрузки"). Параллельно со съемками Регина занималась сольной карьерой. В 2018 году ведущая "Орла и решки" вышла замуж за российского певца Влада Топалова. 5 декабря 2018 года у них родился сын Михаил.

Евгений Синельников

Евгений Синельников и Регина Тодоренко Кадр шоу "Орел и решка"

Евгений Синельников – режиссер-постановщик шоу "Орёл и решка" и "Орёл и решка. Шопинг". В качестве ведущего работал осенью 2014 года в 9-м сезоне "Орла и решки", заменив Колю Сергу. С 2018 года – ведущий проекта "Дома лучше", который выходит на YouTube. Женат на Елене Синельниковой – соавторе "Орла и решки", продюсере и генеральном директоре продакшн-студии Teen Spirit, которая делает этот проект.

Антон Птушкин

Антон Птушкин Кадр шоу "Орел и решка"

Украинский радио- и телеведущий Антон Птушкин стал ведущим нового сезона тревел-шоу "Орел и решка" в 2017 году вместе с Анастасией Ивлеевой. Они провели вместе 65 выпусков и неполных три сезона "Перезагрузки". Летом 2018 года Антон Птушкин объявил об уходе из "Орла и решки". После ухода из шоу ведущий продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала в YouTube. По состоянию на февраль 2020 года на канал Антона Птушкина подписано более 2 миллионов человек.

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева Кадр шоу "Орел и решка"

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева была ведущей программы "Орел и решка. Перезагрузка" с 2017 по 2018 год. В сентябре 2019 года она вышла замуж за Алексея Узенюка, более известного как Элджей.

Натали Неведрова

Натали Неведрова (справа) и Регина Тодоренко Кадр шоу "Орел и решка"

Натали Неведрова стала ведущей 15-го сезона популярной программы о путешествиях "Орёл и решка" летом 2017 года. В феврале 2018 года стало известно, что Натали покидает проект по семейным обстоятельствам. 29 января 2019 года у ведущей родился сын.

Натали Неведрова сегодня известна также как диджей, владелец собственного продакшна, который занимается производством видеороликов и телепрограмм, участница театральной труппы GOGOL SCHOOL.

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