Организаторов концертов в Украине оштрафовали на 700 тысяч гривен: названа причина

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве оштрафовало компанию "Концерт ЮА" на 717 тысяч гривен за препятствование в проведении проверок.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, украинцы массово жаловались на то, что не могут вернуть деньги за концерты, которые не состоялись.

"Представители ООО "Концерт ЮА" создавали препятствия специалистам управления при проведении внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля), хотя были ознакомлены с целями и характером проверок", – рассказали в пресс-службе.

Концерт юа оштрафовали из-за жалоб потребителей izvestia.kiev.ua

В Госпродпотребслужбе также отметили, что недовольные потребители могут вернуть свои средства через суд, а специалисты службы по запросу могут предоставить исчерпывающие консультации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ряд радиостанций за невыполнение закона о языковых квотах. Общая сумма составила почти 1,8 млн грн.