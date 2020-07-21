Организатор рок-концертов в СССР рассказал, как устраивал протестное шоу в центре Москвы

Организатор протестного рок-концерта "Рок на баррикадах", который состоялся в августе 1991 года в период Августовского путча в СССР, Руслан Мирошник рассказал, как сумел побороть запрет на мероприятие от власти и советской цензуры.

Согласовывая концерт перед Белым домом в Москве, Мирошник спорил с "демократическими силами" по поводу "бесовщины и голых женщин", пишет издание Lenta.ru.

"Нам нужна была свобода. "Рок на баррикадах" сделали только ради свободы. Потому что нам надоела эта коммунистическая власть", – рассказал Мирошник.

Концерт "Рок на баррикадах" HistoryTime

В дни августовского путча в 1991 году он привез к Белому дому грузовик с аппаратурой для концерта и договорился с рок-музыкантами о выступлении, однако протестующие против ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) политики не хотели пускать рокеров на сцену.

"Нам же эти демократические силы не давали проводить его. Не для всех был понятен рок. Они говорили: "Все надо согласовывать, надо репертуар было согласовать". Я ответил: "Вы что, с ума сошли? Какой репертуар я с вами буду согласовывать? Вы что, в музыке что-то понимаете? У нас репертуар знаете, какой? Стихийный. Может, немножко бесовщины будет, вас это устраивает?" "Нет, это нельзя, вы что!". А у нас, к примеру, "Коррозия металла" – у них же еще и голые женщины есть", – вспомнил Мирошник.

Концерт "Рок на баррикадах" (1991 год) svobodanogami.ru

Отметим, концерт "Рок на баррикадах" все же состоялся 22 августа 1991 года в центре. В нем приняли участие группы "Машина времени", "Алиса", "Круиз", "Шах", "Коррозия Металла", "Монгол Шуудан", "Черный обелиск" и "Э.С.Т.".

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