Орденоносный актер Путина из базы "Миротворца" в 4 раз станет отцом

Российский актер, который внесен в базу "Миротворца", Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон ожидают появления на свет второго совместного ребенка.

Об этом актер рассказал поклонникам в Instagram.

"Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция. Как на "Кинотавр" ехать, так снова пополнение", - написал Безруков.

Как известно, у Безрукова уже есть трое детей: 7-летний Иван и 9-летняя Саша от любовницы, актрисы Кристины Смирновой. На тот момент Сергей был женат на Ирине Безруковой и скрывал внебрачных детей. 15-летний брак с Ириной Безруков был бездетным. В сентябре 2016 стало известно о разводе Ирины и Сергея, а спустя полгода он женился на режиссере Анне Матисон. Еще через пять месяцев у них родилась дочь Маша.

Напомним, 4 мая Сергей Безруков был награжден президентом РФ Владимиром Путиным Орденом дружбы "за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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