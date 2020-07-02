Орбакайте вызвала скандал в сети из-за странного фото: артистка дала отпор хейтерам

Российскую певицу, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте эмоционально раскритиковали пользователи сети за снимок в защитной маске. Артистка дала отпор хейтерам.

Так, ранее на личной странице в Instagram Кристина показала фото в дизайнерской маске и посоветовала своим подписчикам беречь своих близких. После того, как фанаты набросились на исполнительницу за "стадную реакцию", Орбакайте записала видеообращение к пользователям (смотрите видео в конце новости).

Поклонники дочери Пугачевой высказались, что она носит маску только из-за рекламы. Также ее уличили в отсутствии собственного мнения и следованию "стадному инстинкту российского шоу-бизнеса".

Пост Орбакайте вызвал волну критики в сети Instagram Кристины Орбакайте

"И вы туда же… Хоть бы речь шла не о коронавирусе… Сказали б что-то оригинальное, всегда считала, что вы вне стада шоу–бизнеса. Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно. С такими темпами я от всех звезд отпишусь", – написали в комментариях к снимку.

Instagram Кристины Орбакайте

Instagram Кристины Орбакайте

Instagram Кристины Орбакайте

Некоторые также посчитали, что пандемия уже завершилась, и советы относительно масок уже неактуальны и неуместны.

"Снимай маску, все закончилось! Она вас не спасет, ее носить даже опасно", – добавили комментаторы.

Instagram Кристины Орбакайте

После волны критики Кристина Орбакайте записала видеообращение и высказала свое негодование по поводу произошедшего.

Певица ответила хейтерам Instagram Кристины Орбакайте

"Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции на то, что я ношу маску… Я обескуражена. Почему-то все подозревают меня в какой-то рекламе. Рекламе чего, кого? Нашего здоровья, самосохранения, уважения к другим? Да, эта маска может не защитить вас от окружающей заразы, но может защитить от вас других. Или вам всем так нравится сидеть дома? Если вы считаете это чем-то позорным – то я не хотела никого обидеть. Но многие, наверное, хотели обидеть меня",– пояснила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 49-летняя Кристина Орбакайте взбудоражила сеть игривым снимком в купальнике. Кадр был сделан в Майами, США, где в настоящий момент она живет вместе с дочкой Клавдией и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.