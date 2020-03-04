Орбакайте показала, как Пугачева выглядела до пластики. Фото

Российская певица Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой.

Так, снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Алла Пугачева vokrug.tv

На черно-белом фото юная Орбакайте стоит в шубе и платке, а Пугачева – в шубе и шапке.

Архивной фотографией Кристина решила поздравить своих подписчиков с приходом весны.

Поклонники с восторгом отреагировали на раритетный снимок знаменитостей и засыпали певиц комментариями. Кроме того, некоторые пользователи отметили, как естественно выглядит на фотографии молодая примадонна.

"Такие настоящие!", "Какая Алла тут естественная", "Красивые и настоящие", "Как молоды мы были", "Историческое фото!", – писали подписчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о причине, по которой ранее Алла Пугачева всегда появлялась на публике в балахонах.

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