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4 марта • обновлено в 16:53
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Орбакайте показала, как Пугачева выглядела до пластики. Фото

5.1т
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Российская певица Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой.

Так, снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

vokrug.tv

На черно-белом фото юная Орбакайте стоит в шубе и платке, а Пугачева – в шубе и шапке.

Архивной фотографией Кристина решила поздравить своих подписчиков с приходом весны.

Поклонники с восторгом отреагировали на раритетный снимок знаменитостей и засыпали певиц комментариями. Кроме того, некоторые пользователи отметили, как естественно выглядит на фотографии молодая примадонна.

"Такие настоящие!", "Какая Алла тут естественная", "Красивые и настоящие", "Как молоды мы были", "Историческое фото!", писали подписчики.

До пластики: всплыло архивное фото Пугачевой
До пластики: всплыло архивное фото Пугачевой
До пластики: всплыло архивное фото Пугачевой
До пластики: всплыло архивное фото Пугачевой
До пластики: всплыло архивное фото Пугачевой

Ранее OBOZREVATEL сообщал о причине, по которой ранее Алла Пугачева всегда появлялась на публике в балахонах.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Кристина Орбакайте Алла Пугачева
Место
Россия
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Махно Володимир
Махно Володимир
пугачиха такая дypa конченная! чисто бapыга! ей бы на нашем привозе торговать рыбой!
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