Орбакайте – о претензиях к Пугачевой: она не умеет быть матерью

Дочь российской примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте якобы считает звезду плохой матерью и не хотела, чтобы она еще заводила детей.

Так, по информации росСМИ, Орбакайте не хотела, чтобы в семье Галкина и Пугачевой родились Гарри и Лиза, так как боялась, что они будут страдать от недостатка материнского внимания, пишет "ТВ Цетр".

Кристина Орбакайте призналась, что когда была ребенком, ей не хватало общения с матерью. Примадонна часто отсутствовала, и это заставляло ее страдать. По словам певицы, любое общение с мамой в детстве было для нее подарком судьбы.

"Моя мама не умеет быть настоящей матерью. Мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я", – рассказала Орбакайте.

Старшая дочь Пугачевой уточнила, что в их доме часто поднимался вопрос суррогатного материнства, однако Кристина была против этой затеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Алла Пугачева никогда не занималась сексом с Максимом Галкиным, а их романтические отношения – это только игра на публику.