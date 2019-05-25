Орбакайте – 48: сексуальные и откровенные фото дочки примадонны

В субботу, 25 мая день рождения празднует российская певца Кристина Орбакайте – дочка знаменитой примадонны Аллы Пугачевой.

Артистке исполнилось 48 лет. Несмотря на свои годы, Кристина активно занимается спортом и поддерживает отличную физическую форму. Выглядит она моложе своих лет, и чтобы убедиться в этом – OBOZREVATEL предлагает посмотреть откровенные снимки Орбакайте за последние несколько лет.

Кристина Орбакайте – российская поп-певица, актриса, исполнительница таких хитов, как "Мой мир" и "Перелетная птица". Заслуженная артистка России (2013).

Кристина Орбакайте Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте родилась в Москве 25 мая 1971 года. С детства будущую знаменитость окружали талантливые творческие люди. Мама Кристины – легенда отечественной поп-культуры Алла Пугачева, папа – Миколас Эдмундас Орбакас – режиссер и артист цирка.

Ее карьера началась еще в детстве – в семь лет Кристина Орбакайте впервые появилась на телевидении, в 12 Кристина со своей матерью Аллой Пугачевой спела песню на сцене одного из ее концертов.

Кристина Орбакайте 24 СМИ

Настоящая популярность пришла к Орбакайте после съемок фильме "Чучело" в 1983 году. Полноценную сольную певческую карьеру Кристина Орбакайте начала в 1992 году, когда ей был 21 год. Она дебютировала на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. Поначалу Кристину Орбакайте не воспринимали как самостоятельную певицу, все видели в ней лишь дочку примадонны, однако ее саму это не смущало. За годы сольной карьеры она записала около десятка альбомов, выпустила массу клипов и завоевала себе громкое имя.

Кристина Орбакайте Комсомольская правда

Кристина Орбакайте ведет активную светскую жизнь, часто появляется на различных массовых мероприятиях. Снимается в телешоу и рекламе, ведет личный блог в Instagram.

Кристина Орбакайте 24 СМИ

Кристина Орбакайте Узнай все

Что касается личной жизни – певица трижды была замужем, из них – только один раз официально за бизнесменом Михаилом Земцовым. Предыдущие ее мужья – певец Владимир Пресняков и бизнесмен Руслан Байсаров. У Орбакайте трое детей: Сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также дочка Клаудия Земцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно свой день рождения также отпраздновал старший сын Орбакайте и, соответсвенно, внук Пугачевой Никита Пресняков. О том, как сложилась судьба "золотого мальчика" России, читайте здесь.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.