Орбакайте – 48: сексуальные и откровенные фото дочки примадонны

В субботу, 25 мая день рождения празднует российская певца Кристина Орбакайте – дочка знаменитой примадонны Аллы Пугачевой.
Артистке исполнилось 48 лет. Несмотря на свои годы, Кристина активно занимается спортом и поддерживает отличную физическую форму. Выглядит она моложе своих лет, и чтобы убедиться в этом – OBOZREVATEL предлагает посмотреть откровенные снимки Орбакайте за последние несколько лет.
Кристина Орбакайте – российская поп-певица, актриса, исполнительница таких хитов, как "Мой мир" и "Перелетная птица". Заслуженная артистка России (2013).
Кристина Орбакайте
Instagram @orbakaite_k
Кристина Орбакайте родилась в Москве 25 мая 1971 года. С детства будущую знаменитость окружали талантливые творческие люди. Мама Кристины – легенда отечественной поп-культуры Алла Пугачева, папа – Миколас Эдмундас Орбакас – режиссер и артист цирка.
Ее карьера началась еще в детстве – в семь лет Кристина Орбакайте впервые появилась на телевидении, в 12 Кристина со своей матерью Аллой Пугачевой спела песню на сцене одного из ее концертов.
Кристина Орбакайте
24 СМИ
Настоящая популярность пришла к Орбакайте после съемок фильме "Чучело" в 1983 году. Полноценную сольную певческую карьеру Кристина Орбакайте начала в 1992 году, когда ей был 21 год. Она дебютировала на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. Поначалу Кристину Орбакайте не воспринимали как самостоятельную певицу, все видели в ней лишь дочку примадонны, однако ее саму это не смущало. За годы сольной карьеры она записала около десятка альбомов, выпустила массу клипов и завоевала себе громкое имя.
Кристина Орбакайте
Комсомольская правда
Кристина Орбакайте ведет активную светскую жизнь, часто появляется на различных массовых мероприятиях. Снимается в телешоу и рекламе, ведет личный блог в Instagram.
Кристина Орбакайте
24 СМИ
Кристина Орбакайте
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Что касается личной жизни – певица трижды была замужем, из них – только один раз официально за бизнесменом Михаилом Земцовым. Предыдущие ее мужья – певец Владимир Пресняков и бизнесмен Руслан Байсаров. У Орбакайте трое детей: Сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также дочка Клаудия Земцова.
Завтра, 19 июля, наконец состоится наша встреча в московском яхт-клубе #shorehouse Я с трепетом этого #ждуждужду ❤️и хочу, чтоб наше настроение и состояние души совпали 🙌 А какие бы вы хотели услышать песни? #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #letolife2017 #слюбовьювдуше @hagen_style @dvelichko
Декабрь для артистов — это всегда очень активный и насыщенный период: гастроли, съемки, интервью, концерты... Но каким бы напряженным не был мой график – я не забываю пить достаточное количество воды, потому что в сезон холодов кожа испытывает настоящий стресс! Мой совет - всегда держать под рукой бутылочку воды, ведь соблюдение водного баланса – залог сияющей и здоровой кожи. #святойисточник #измениськлучшему @svyatoy.istochnik
Примерила образы любимых киногероинь 🎬 для The Hollywood Reporter Russia #pulpfiction @hollywoodreporter #Repost @thr_rus ・・・ Обворожительная Кристина Орбакайте @orbakaite_k согласилась на наш эксперимент: попробовать себя в разных амплуа. Мы выбрали фильмы Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона и Никиты Михалкова - и Кристина невероятно точна во всех образах! Смотрим на Мию Уоллес здесь, на остальных - в зимнем номере мига THR.ru ☝🏻 Фото: Борис Захаров #thr5лет #звездныепять #звездыthr #кристинаорбакайте #тарантино #thrru #thrrussia #thrrus #непропусти #лучшийжурналокино
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно свой день рождения также отпраздновал старший сын Орбакайте и, соответсвенно, внук Пугачевой Никита Пресняков. О том, как сложилась судьба "золотого мальчика" России, читайте здесь.
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