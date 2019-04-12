МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Опять запретят в Украине? Скандальная звезда "Сватов" уехала в Крым

1.1тЧитать материал на украинском

Российский актер из "Сватов", которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил с гастролями в аннексированном Крыму.

Как сообщает Крым.Реалии, в керченском дворце культуры "Корабел" 8 апреля показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа" с участием Добронравова.

Опять запретят в Украине? Скандальная звезда "Сватов" уехала в Крым

KP.UA

Новости
Стартовал 2-й отборочный тур-прослушивания выполнения вживую фестиваля "Черноморские Игры"

Через два дня, 10 апреля, Добронравов играл в этом спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе. Эту информацию подтвердили в севастопольском театре.

Агент актера Ирина Сойкина заявила, что не знает, выступил ли Федор Добронравов в Крыму, и посоветовала уточнить информацию у крымских театров.

Опять запретят в Украине? Скандальная звезда "Сватов" уехала в Крым

Как писал ранее OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 года минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также последующего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
2
Смешно
4
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения