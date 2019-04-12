Опять запретят в Украине? Скандальная звезда "Сватов" уехала в Крым

Российский актер из "Сватов", которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил с гастролями в аннексированном Крыму.

Как сообщает Крым.Реалии, в керченском дворце культуры "Корабел" 8 апреля показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа" с участием Добронравова.

KP.UA

Через два дня, 10 апреля, Добронравов играл в этом спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе. Эту информацию подтвердили в севастопольском театре.

Агент актера Ирина Сойкина заявила, что не знает, выступил ли Федор Добронравов в Крыму, и посоветовала уточнить информацию у крымских театров.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также последующего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

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