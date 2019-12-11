"Опять в трусах": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть новым снимком, на котором она позировала в белье.

Снимок Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Давно не было, опять в трусах", "Шикарно выглядишь", "Секси", "Похудела, молодец", "Очень красивая, душевная", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских покорила поклонников роскошным нарядом в эфире шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.

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