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12 декабря • обновлено в 02:04
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"Опять в трусах": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

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Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть новым снимком, на котором она позировала в белье.

Снимок Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Опять в трусах": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
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Morning, guyzzzzzzz

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Давно не было, опять в трусах", "Шикарно выглядишь", "Секси", "Похудела, молодец", "Очень красивая, душевная", - пишут в сети.

"Опять в трусах": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
"Опять в трусах": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
"Опять в трусах": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских покорила поклонников роскошным нарядом в эфире шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.

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Автор
Мария Дидык
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