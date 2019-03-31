"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом

Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила фанатов своим внешним видом.

На странице в Instagram артистка опубликовала видео из недавнего концерта. На сцену она вышла в необычном наряде — из-под блестящих синих штанов виднелось темное белье с высокой посадкой.

Некоторые подписчики Седоковой похвалили ее смелый образ и засыпали комплиментами об отличной фигуре. Другим же не понравился сценический лук певицы, и они высказали свое недовольство в комментариях.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

"Странные трусы-брюки", "Ну вы же красивая, почему такой наряд?" "Это корректирующее белье — просто трэш", "С возрастом трусишки все выше", "Можно было сразу голой выйти, чего стесняться", "Опять трусы торчат", "Красотка в любом весе!" "Фигура — бомба", — пишут под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова, которая живет и работает в России, возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

Анна Седокова Фото: instagram/annasedokova

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