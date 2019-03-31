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СпортLady

/Люди

"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом

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Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила фанатов своим внешним видом.

На странице в Instagram артистка опубликовала видео из недавнего концерта. На сцену она вышла в необычном наряде — из-под блестящих синих штанов виднелось темное белье с высокой посадкой.

Некоторые подписчики Седоковой похвалили ее смелый образ и засыпали комплиментами об отличной фигуре. Другим же не понравился сценический лук певицы, и они высказали свое недовольство в комментариях.

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"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом

Скрин видео

"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом

Скрин видео

"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом

Скрин видео

"Странные трусы-брюки", "Ну вы же красивая, почему такой наряд?" "Это корректирующее белье — просто трэш", "С возрастом трусишки все выше", "Можно было сразу голой выйти, чего стесняться", "Опять трусы торчат", "Красотка в любом весе!" "Фигура — бомба", — пишут под постом.

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"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом
"Опять трусы торчат!" Седокова разозлила фанатов вульгарным образом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова, которая живет и работает в России, возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: instagram/annasedokova

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Персона
Анна Седокова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесвидеоконцерт
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
фубля
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Какая певица ?? А сранная сРуцкая певичка !Такие поют токо в кацапии !
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