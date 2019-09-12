"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала только в трусах и пиджаке, который слегка прикрывал ее голую грудь.

"Ох, привет", — лаконично написала Василенко.

Лиза Василенко Фото из Instagram

Лиза Василенко засветила голую грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они засыпали ее негативными комментариями.

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Лиза Василенко засветила голую грудь Фото из Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.

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