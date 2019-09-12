"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.
Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала только в трусах и пиджаке, который слегка прикрывал ее голую грудь.
"Ох, привет", — лаконично написала Василенко.
Лиза Василенко
Фото из Instagram
Лиза Василенко засветила голую грудь
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они засыпали ее негативными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Лизы Василенко, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Лиза Василенко
Фото из Instagram
Лиза Василенко засветила голую грудь
Фото из Instagram
Лиза Василенко сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Лиза Василенко
Фото из Instagram
Лиза Василенко в сексуальном белье
Фото из Instagram
Лиза Василенко в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Лиза Василенко продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.
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