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13 сентября • обновлено в 03:51
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"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

1.1т Читать материал на украинском

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала только в трусах и пиджаке, который слегка прикрывал ее голую грудь.

"Ох, привет", — лаконично написала Василенко.

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Лиза Василенко

Фото из Instagram

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Лиза Василенко засветила голую грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они засыпали ее негативными комментариями.

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети
"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети
"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети
"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети
"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Лизы Василенко, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Соблазнительная Лиза Василенко

Фото из Instagram

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Лиза Василенко засветила голую грудь

Фото из Instagram

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Лиза Василенко сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Соблазнительная Лиза Василенко

Фото из Instagram

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Лиза Василенко в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Лиза Василенко в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Лиза Василенко продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Место
Украина
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
очередная ш л ю х а ..
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