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25 декабря • обновлено в 09:07
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Опять пробежала кошка? Трамп оставил жену без подарка на Рождество

1.6т
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Президент США Дональд Трамп признался, что до сих пор не приготовил подарок для своей жены Мелании Трамп на Рождество.

Как передает The Hill, такое заявление Дональд сделал во время видеоконференции с американскими военными.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Getty

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Так, в разговоре Трамп сказал, что для Мелании у него есть красивая открытка.

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени. У меня для нее есть красивая открытка… много любви. Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами", — заявил президент.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Getty

Отметим, 25 декабря католическая церковь отмечает Рождество Христово.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество.

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Автор
Анна Михно
Тема
Рождество
Персоны
Дональд Трамп Мелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
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