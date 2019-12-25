Опять пробежала кошка? Трамп оставил жену без подарка на Рождество

Президент США Дональд Трамп признался, что до сих пор не приготовил подарок для своей жены Мелании Трамп на Рождество.

Как передает The Hill, такое заявление Дональд сделал во время видеоконференции с американскими военными.

Дональд и Мелания Трамп Getty

Так, в разговоре Трамп сказал, что для Мелании у него есть красивая открытка.

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени. У меня для нее есть красивая открытка… много любви. Мы любим нашу семью, и мы любим друг друга. У нас прекрасные отношения, надеюсь, как и у вас со своими супругами", — заявил президент.

Дональд и Мелания Трамп Getty

Отметим, 25 декабря католическая церковь отмечает Рождество Христово.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество.

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