Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

"Опять голая ж*па": Волочкову пристыдили за пошлое фото

4.7тЧитать новость на украинском

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое обнаженное фото, чем спровоцировала шквал критики.

Снимок был обнародован на странице танцовщицы в Instagram. На фото Волочкова стоит голышом в ледяной купели, прикрывши причинные места пихтовыми ветками.

Новости
От Волочковой до Бузовой: худшие фото звезд в бикини

Пользователи сети неоднозначно оценили снимок, одни потребовали продолжения, а другие раскритиковали фигуру балерины и остались недовольны новым "голым" фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкову раскритиковали за странное изменение во внешности.

Персона
Анастасия Волочкова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги