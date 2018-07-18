"Опять голая ж*па": Волочкову пристыдили за пошлое фото

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое обнаженное фото, чем спровоцировала шквал критики.

Снимок был обнародован на странице танцовщицы в Instagram. На фото Волочкова стоит голышом в ледяной купели, прикрывши причинные места пихтовыми ветками.

Пользователи сети неоднозначно оценили снимок, одни потребовали продолжения, а другие раскритиковали фигуру балерины и остались недовольны новым "голым" фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкову раскритиковали за странное изменение во внешности.