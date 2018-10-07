''Опять голая'': Лорак разозлила фанатов новым образом

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, попала под шквал критики в сети из-за фото своего нового образа для шоу "Дива".

Певица опубликовала свежий снимок в Instagram. Он тут же набрал множество комментариев. Многие пользователи не стесняясь в выражениях резко раскритиковали певицу.

"Опять голая. Надоело блин! Раньше я относилась к Вам по другому, а теперь и смотреть противно. Могу только песни ваши слушать. Поёте вы красиво", "Что Вы вечно раздетая? Где уважение к народу?", "Фууууу!!! Опять трусы в перьях! Сколько можно???!!! Позорище! У тебя девочка растет!", "Если петь уже не получается, то остается только выходить голой", "У Филиппа в гардеробе выбрала, с барского плеча", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу, который ранее публично изменил ей с молодой киевлянкой Яной Беляевой.