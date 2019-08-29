"Опять голая!" Глюкоза вышла на сцену в трусах и нарвалась на гнев

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) разозлила поклонников выходом на сцену в белье на "Новой волне".

Она опубликовала соответствующие снимки на своей странице в Instagram, вызвав гнев и ярость пользователей.

"Мой номер Феншуй на Новой волне. Специально для моих милых хейтеров, я вас обожаю, мои пупсики", – написала она.

Глюкоза вышла на сцену в белье instagram/glukozamusic

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В частности, Глюкоза вышла на сцену в чулках с подтяжками, трусах, бюстгалтере, а образ дополнила атласным халатом золотистого цвета.

"Да, уж! Скоро совсем без одежды будете петь? Образ для супруга, которого нужно раздраконить после 25 лет совместной жизни", "Отвратительно. Неприятно на вас смотреть", "Как будто с постели сразу на сцену", "Не дождусь, кто же первый выйдет на сцену голой", "Да что ж такое, опять голая", "Ну почему стараются оголиться всё больше и больше", – отреагировали пользователи.

Глюкоза в откровенном наряде instagram/glukozamusic

Глюкоза на "Новой волне" instagram/glukozamusic

Глюкоза instagram/glukozamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой с мужем после 13 лет брака. Позже артистка появилась на фестивале "Жара" в Баку без обручального кольца, там же она целовалась с Барских на камеру.

В свою очередь менеджер Глюкозы отказался внятно комментировать слухи, ответив, что "не буде опускаться до такого уровня". Позже она пообщалась с мужем по поводу "развода" на камеру.

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