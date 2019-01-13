Опять бросили: с Меган Маркл произошла новая неприятность

Жену принца Гарри Меган Маркл покинул ее телохранитель, проработавшая в охране герцогини Сассекской около полугода. Причиной ее решения уйти с престижной работы, по данным СМИ, могло стать желание Меган "быть среди людей".

Имя женщины не разглашается в интересах безопасности. Об этом сообщает издание сообщает издание Daily Star.

О телохранителе Маркл известно, что она является инспектором Скотланд-Ярда. Коллеги характеризуют ее с самой лучшей стороны, как профессионала высочайшего класса. В частности, она, возглавляя команду охраны, принимала решение об эвакуации герцогини с рынка на Фиджи.

Находясь в туре по Австралии и Океании принц Гарри и Меган Маркл не появлялись на публике без личного телохранителя.

Как писал OBOZREVATEL, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл потеряли уже троих персональных помощников. Причиной проблем королевской семьи стало грубое поведение Маркл с персоналом, а также внезапное ухудшение характера принца Гарри.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что сотрудники дворца прозвали Маркл "монстром" — за пренебрежительное отношение к себе. По их словам, герцогиня просыпается тогда, когда в Калифорнии пять утра (в час дня по Лондонскому времени). Она выставляет им непомерные требования, придумывает новые правила и доводит всех своими капризами.

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