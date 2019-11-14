"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников новым снимком, на котором она позировала с огромным животом.

Как оказалось, фото, которое Лобода разместила на своей странице в Instagram, сделали когда артистка была на 9 месяце беременности.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Новости Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели

"Опять беременна! От кого? Только же родила", "Свет, рожаете вы конечно быстрее и легче детей, чем альбом", "На беременную не похожа, как будто просто шарик проглотила", "Все же беременная, поздравляю", "Ужас", "Живот вам к лицу", "Что опять беременна?", "Богиня, даже на 9 месяце выглядит прекрасно", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал