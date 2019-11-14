Главная Новости
14 ноября • обновлено в 14:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом

867
Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников новым снимком, на котором она позировала с огромным животом.

Как оказалось, фото, которое Лобода разместила на своей странице в Instagram, сделали когда артистка была на 9 месяце беременности.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

Новости
Лобода взбудоражила сеть интимным фото в постели

"Опять беременна! От кого? Только же родила", "Свет, рожаете вы конечно быстрее и легче детей, чем альбом", "На беременную не похожа, как будто просто шарик проглотила", "Все же беременная, поздравляю", "Ужас", "Живот вам к лицу", "Что опять беременна?", "Богиня, даже на 9 месяце выглядит прекрасно", - комментируют фото в сети.

"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом
"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом
"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом
"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом
"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом
"Опять беременна?" Лобода взбудоражила сеть фото с огромным животом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Светлана Лобода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги