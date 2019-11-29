"Оплачиваете убийства русских детей": Чичерина призвала артистов из РФ не выступать в Киеве

Одиозная российская певица Юлия Чичерина, известная поддержкой террористов на Донбассе, призвала артистов из РФ не гастролировать в Украине.

Она заявила, что своими концертами они поддерживают и спонсируют "убийства мирного населения". Такое заявление она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Напомню всем соотечественникам, кто гастролирует в Киеве - ваши концерты это финансовое участие и моральная поддержка убийств мирного населения Донбасса ВСУ и нацбатами, даже если вы не знаете этого и вы за все хорошее, за мир и дружбу и любите детишек, особенно своих - распевая песенки в новой западной колонии, бывшей УССР, вы оплачиваете зарплату и убийцам русских детей", - написала Чичерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Чичерина опубликовала снимок, похваставшись короткой стрижкой. Пользователи нашли в ее внешнем виде сходство с актером Иваном Охлобыстиным, который также поддерживает агрессию РФ в Украине.

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