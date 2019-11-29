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30 ноября • обновлено в 10:58
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"Оплачиваете убийства русских детей": Чичерина призвала артистов из РФ не выступать в Киеве

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Одиозная российская певица Юлия Чичерина, известная поддержкой террористов на Донбассе, призвала артистов из РФ не гастролировать в Украине.

Она заявила, что своими концертами они поддерживают и спонсируют "убийства мирного населения". Такое заявление она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Оплачиваете убийства русских детей": Чичерина призвала артистов из РФ не выступать в Киеве
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"Напомню всем соотечественникам, кто гастролирует в Киеве - ваши концерты это финансовое участие и моральная поддержка убийств мирного населения Донбасса ВСУ и нацбатами, даже если вы не знаете этого и вы за все хорошее, за мир и дружбу и любите детишек, особенно своих - распевая песенки в новой западной колонии, бывшей УССР, вы оплачиваете зарплату и убийцам русских детей", - написала Чичерина.

"Оплачиваете убийства русских детей": Чичерина призвала артистов из РФ не выступать в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Чичерина опубликовала снимок, похваставшись короткой стрижкой. Пользователи нашли в ее внешнем виде сходство с актером Иваном Охлобыстиным, который также поддерживает агрессию РФ в Украине.

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Автор
Мария Дидык
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что их к нам ещё пускают????нафига тут артисты из аулчерножопорашастании?
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Ну, если под "детьми Донбасса" она подразумевает российских петухов, внезапно материализовавшихся вместе с оружием, якобы, из шахт, тогда могу согласиться, что мы их угандонивали, угандониваем и будем угандонивать впредь, энтих "детей" российских шлюх :)))
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