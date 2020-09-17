Оперная дива Анна Нетребко угодила в больницу с коронавирусом

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Артистка отметила, что, несмотря на карантин, она активно работала и заразилась инфекцией. Нетребко добавила, что пошла на такой шаг сознательно. Об этом она написала на личной странице Instagram.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с "ковидной пневмонией" и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо!" – написала Нетребко.

Она уточнила, что у нее был выбор: продолжать сидеть дома и бояться заразиться или "работать, разъезжать и выступать" с риском заболеть.

"Я безоговорочно выбрала второе и ни о чем не жалею. Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмешь. Я хочу сказать, что гораздо больше я устала от карантина, запугивания несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится", – пояснила певица.

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