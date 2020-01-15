"Операцию Путин провел блестяще!" Сторонник захвата Крыма собрался выступать в Киеве: украинцы решили встретить

Российский и советский певец Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, собрался выступить с сольным концертом в Киеве.

Концерт Сюткина запланирован на 27 апреля 2020 года в столичном "Дворце Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", – сказал Сюткин в интервью российскому каналу.

Сторонник захвата Крыма собрался выступать в Киеве Коллаж

На афишу концерта сторонника Путина обратил украинский шоумен Сергей Притула на своей странице в Facebook.

"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще"!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт во "Дворце Украина"? Минута пошла!", – написал шоумен.

Всего за час под публикацией Притулы успели оставить более 600 комментариев. Пользователи отмечают, что это далеко не первый случай, когда сторонники аннексии Крыма выступают в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный российский комик Виктор Комаров рассказал, как ездил в оккупированный РФ Крым с Евгением Петросяном.

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