С синяками под глазами: муж Заворотнюк впервые за долгое время вышел на публику

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышов, который еще летом приостановил гастрольную деятельность из-за болезни жены, вернулся к работе.
Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" долгое время не появлялся на публике, дабы избежать лишних вопросов о состоянии актрисы. Поэтому новый выход Петра в свет стал сюрпризом для всех поклонников.
На днях Чернышов вместе с коллегами отправился в Санкт-Петербург, где принял участие в пресс-конференции, посвященной премьере нового мюзикла. Фотографии с мероприятия уже появились в соцсети.
Петр Чернышов
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Увидев снимки, поклонники не смогли не заметить уставший и измученный вид Петра. А, по словам очевидцев, супруг Заворотнюк пробыл на встрече недолго, и поспешил уйти.
Впрочем, коллега Чернишова, фигуристка Татьяна Навка, уверила, что Петр хорошо себя чувствует и готов к работе.
Петр Чернышов
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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