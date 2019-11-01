Главная Новости
1 ноября • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

С синяками под глазами: муж Заворотнюк впервые за долгое время вышел на публику

10.1т Читать материал на украинском

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышов, который еще летом приостановил гастрольную деятельность из-за болезни жены, вернулся к работе.

Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" долгое время не появлялся на публике, дабы избежать лишних вопросов о состоянии актрисы. Поэтому новый выход Петра в свет стал сюрпризом для всех поклонников.

На днях Чернышов вместе с коллегами отправился в Санкт-Петербург, где принял участие в пресс-конференции, посвященной премьере нового мюзикла. Фотографии с мероприятия уже появились в соцсети.

Петр Чернышов

Петр Чернышов

Инстаграм

Новости
"Есть шанс": появился утешительный прогноз по болезни Заворотнюк

Увидев снимки, поклонники не смогли не заметить уставший и измученный вид Петра. А, по словам очевидцев, супруг Заворотнюк пробыл на встрече недолго, и поспешил уйти.

Впрочем, коллега Чернишова, фигуристка Татьяна Навка, уверила, что Петр хорошо себя чувствует и готов к работе.

Петр Чернышов

Петр Чернышов

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Петр Чернышов Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel