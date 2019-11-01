С синяками под глазами: муж Заворотнюк впервые за долгое время вышел на публику

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышов, который еще летом приостановил гастрольную деятельность из-за болезни жены, вернулся к работе.

Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" долгое время не появлялся на публике, дабы избежать лишних вопросов о состоянии актрисы. Поэтому новый выход Петра в свет стал сюрпризом для всех поклонников.

На днях Чернышов вместе с коллегами отправился в Санкт-Петербург, где принял участие в пресс-конференции, посвященной премьере нового мюзикла. Фотографии с мероприятия уже появились в соцсети.

Петр Чернышов Инстаграм

Увидев снимки, поклонники не смогли не заметить уставший и измученный вид Петра. А, по словам очевидцев, супруг Заворотнюк пробыл на встрече недолго, и поспешил уйти.

Впрочем, коллега Чернишова, фигуристка Татьяна Навка, уверила, что Петр хорошо себя чувствует и готов к работе.

Петр Чернышов Инстаграм

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