ONUKA впервые показала лицо сына. Фото

Известная украинская певица Ната Жижченко, известная под псевдонимом ONUKA, впервые показала лицо сына Александра.

Артистка пол года назад родила первенца, однако показать лицо ребенка она решила только сейчас, опубликовав несколько снимков сына в Instagram.

В честь благотворительной акции "День пижам" ONUKA снялась с сыном Сашей в фотосессии.

На первом снимке певица показала спящего малыша с собакой, а на второй кадре сама артистка позирует с сыном дома в пижамах.

Пользователи сети пришли в восторг от новых снимков певицы с сыном и отметили, что малыш очень похож на папу - музыканта и продюсера Евгения Филатова.

"Какие сладкие", "Прелестные и такие теплые", "Какая прелесть. На папу похож", – писали поклонники в Instagram.

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