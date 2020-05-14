ONUKA родила первенца: первое фото малыша

Мария Дидык Люди 16:56, 14.05.2020

Известная украинская певица Ната Жижченко, известная под псевдонимом ONUKA родила первенца. Мальчика назвали Александром.

Новостью на своей странице в социальной сети Instagram поделился отец ребенка певец Евгений Филатов.

"Филатов Александр Евгеньевич", - подписал он фото.

Сама Жижченко также сообщила радостную новость своим поклонникам.

"Сегодня нас уже четверо", - написала она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Снежана Егорова в третий раз стала бабушкой – ее старшая дочь Стася Ровинская 12 мая родила девочку.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ

Члены ЦИК получили на карантине зарплаты свыше 300 тысяч гривен

Никакого кумовства? Более 30 "кварталовцев" за год попали в органы власти

Сивохо снова заявил о гражданской войне на Донбассе: есть три "слоя"

Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в ОРДЛО