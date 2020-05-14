ONUKA родила первенца: первое фото малыша

Известная украинская певица Ната Жижченко, известная под псевдонимом ONUKA родила первенца. Мальчика назвали Александром.

Новостью на своей странице в социальной сети Instagram поделился отец ребенка певец Евгений Филатов.

"Филатов Александр Евгеньевич", - подписал он фото.

Сама Жижченко также сообщила радостную новость своим поклонникам.

"Сегодня нас уже четверо", - написала она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Снежана Егорова в третий раз стала бабушкой – ее старшая дочь Стася Ровинская 12 мая родила девочку.

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