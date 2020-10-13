Онкобольной Юдашкин снова оказался в больнице

Известный российский модельер Валентин Юдашкин, который борется с тяжелой формой рака, пройдет дополнительный курс в больнице в Подмосковье, чтобы облегчить свое состояние.

Об этом сообщила жена дизайнера Марина на своей странице в Instagram. Отметим, что Валентин сильно похудел из-за болезни и перестал появляться на светских мероприятиях.

"Приехали с Валентином в австрийский центр здоровья. Подобранная врачами программа поможет решить некоторые проблемы со здоровьем", – объяснила Юдашкина.

Поклонники пожелали модельеру быстрее вернуться домой. Также пользователи надеются, что дизайнеру все же станет лучше.

"Здоровья крепкого и всего хорошего", Вы и Валентин нужны стране", "Валентину желаю здоровья. У него прекрасная жена. Поддержка с ее стороны это самое главное для него", – написали в комментариях.

Отметим, о раке пищевода у Валентина Юдашкина стало известно в 2016 году. К врачам он обратился поздно, поэтому болезнь стала прогрессировать. Модельеру сделали несколько операций, после которых медикам пришлось удалить пораженные почку и часть легкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский композитор Игорь Крутой рассказал, что в начале 2000-х годов у него возникли проблемы со здоровьем и он перенес сложную операцию. Так, много лет в сети ходили слухи, что у Крутого – рак. Однако композитор впервые опроверг эти домыслы.