Онкобольная Заворотнюк начала тайно выходить на прогулки – СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже более года борется с раком мозга, начала выходить на прогулки. Однако она скрывается за высоким забором в загородном доме.

Как сообщает издание "Телепрограмма", родные знаменитости опасаются, что кто-то может фотографировать ее во время прогулки, из-за чего Анастасия не выходит дальше участка. Когда же ей нужно отправиться на процедуры в одну из московских клиник, автомобиль подъезжает к дому очень близко, чтобы посторонние не смогли заметить, как Заворотнюк садится в машину.

Анастасия Заворотнюк m.russia.tv

Кроме того, родственники уже давно не приглашают в дом гостей, потому что боятся, что Анастасия может заболеть. На данный момент у звезды ослаблен иммунитет, поэтому любой вирус может только ухудшить ее состояние. По этой же причине второй день рождения дочки Заворотнюк Милы отмечали в довольно узком семейном кругу. На празднике были только мама Анастасии, муж Петр Чернышев, старшие дети от предыдущего брака – 24-летняя Анна и 20-летний Майкл, а также ее самые близкие подруги.

Анастасия Заворотнюк с семьей kp.ru

С Анастасией всегда находится кто-то из родных, чтобы в случае чего оказать помощь и поддержку. Супруг проводит с ней и со своей 2-летней дочерью все свободное время и только изредка отъезжает по работе.

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