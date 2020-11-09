Онкобольная Заворотнюк начала тайно выходить на прогулки – СМИ
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже более года борется с раком мозга, начала выходить на прогулки. Однако она скрывается за высоким забором в загородном доме.
Как сообщает издание "Телепрограмма", родные знаменитости опасаются, что кто-то может фотографировать ее во время прогулки, из-за чего Анастасия не выходит дальше участка. Когда же ей нужно отправиться на процедуры в одну из московских клиник, автомобиль подъезжает к дому очень близко, чтобы посторонние не смогли заметить, как Заворотнюк садится в машину.
Кроме того, родственники уже давно не приглашают в дом гостей, потому что боятся, что Анастасия может заболеть. На данный момент у звезды ослаблен иммунитет, поэтому любой вирус может только ухудшить ее состояние. По этой же причине второй день рождения дочки Заворотнюк Милы отмечали в довольно узком семейном кругу. На празднике были только мама Анастасии, муж Петр Чернышев, старшие дети от предыдущего брака – 24-летняя Анна и 20-летний Майкл, а также ее самые близкие подруги.
С Анастасией всегда находится кто-то из родных, чтобы в случае чего оказать помощь и поддержку. Супруг проводит с ней и со своей 2-летней дочерью все свободное время и только изредка отъезжает по работе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.