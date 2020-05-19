Известная ведущая новостей на телеканале "1+1" Алла Мазур, которая из-за борьбы с раком вынуждена была на время "исчезнуть" с экранов, заявила о возвращении к работе.

Она подчеркнула, что худшие времена в ее лечении уже прошли. Известием журналистка поделилась с многочисленными подписчиками на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, мы снова вместе! Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу", – сообщила Мазур.

Алла Мазур Фокус

Телеведущая подчеркнула, что рада будет вернуться в команду "ТСН-тижня", с которой она ни на день не теряла связи, а также в студию.

"Где все это время были на информационной передовой мои любимые коллеги. Всем еще раз большое спасибо за поддержку: эта добрая энергия действительно очень помогает, я убедилась", – отметила Мазур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года телеведущая канала "1+1" Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.