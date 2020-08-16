Онкобольная Алла Мазур рассказала о своем состоянии и процессе лечения

Звезда украинского телевидения, ведущая "1+1" Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием, рассказала о своем состоянии и как проходит процесс лечения.

По словам телеведущей, в настоящее время она чувствует себя значительно лучше, а последние анализы показали положительную динамику. Об этом шла речь в беседе Мазур с Катей Осадчей в передаче "Світське життя" (видео смотрите в конце новости).

Алла Мазур также отметила, что врачи обнадежили ее прогнозами – телезвезда уже полноценно приступила к работе.

"Я рада, что рискнула и сообщила об этом всей Украине. Очень важно научиться говорить о таких сложных вещах в голос. Сейчас я, слава Богу, чувствую себя хорошо, последние анализы показали, что все двигается очень позитивно. Не хочу сглазить, но врачи говорят, что прогнозы – обнадеживающие", – рассказала Мазур.

Алла Мазур рассказала, как лечится от рака 1+1

Ведущая новостей на "1+1" также добавила, что хотела бы на своем примере показать украинцам – борьба с раком нелегкая и дорогостоящая, но не нужно опускать руки. Чем раньше начать лечение, тем легче будет выздороветь.

"Я активно вернулась к работе и хочу передать свой настрой всем, кто только услышал подобный диагноз. Это страшит многих, и люди думают, стоит ли вступать в эту страшную, долгую и дорогостоящую борьбу. Призываю всех не терять времени, потому что тогда процесс лечения и выздоровления происходит гораздо быстрее", – подытожила Мазур.

Отметим, Алла Мазур является ведущей первого эфира ТСН на телеканале "1+1". Она также владелица рекордных шести профессиональных наград "Телетриумф". По рейтингу журнала "Фокус" является одной из самых успешных женщин Украины и влиятельной женщиной-телеведущей. Алла Мазур воспитывает сына Артема.

Как писал OBOZREVATEL ранее, онкобольная Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллеги, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.

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