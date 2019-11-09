"Они уже на зомби похожи!" Галкин обсмеял "соперников" Путина в России

Российский комик Максим Галкин, который уже публично высмеял президента России Владимира Путина, высказался и о "соперниках" президента.

Так, в видео с нового выступления Галкина, которое было опубликовано на YouTube, шоумен посмеялся над оппозиционерами российской власти.

Максим Галкин МК

"Вот эти три оппозиционера, они уже еле идут. Они уже забыли, зачем идут вообще на эти выборы. Вы только вдумайтесь: они как зомби уже, они Путину от Ельцина достались. Все трое оппонировали еще Ельцину! Жириновский вообще Граф Дракула: его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, кричит, и вот на кого эта ядовитая слюна попала, те 6% и идут за него голосовать, не приходя в сознание. А если кого-то укусят по дороге, то и эти еще подтянутся, процентов два".

Максим Галкин ТАСС

"Я серьезно. Вот смотрите, выборы закончились, где Жириновский? Его вообще не видно. Это он уже в склепе, солью присыпанный лежит, и ждет. А у Владимира Владимировича, царя нашего, педаль золотая. Чуть что, он нажмет, и Жириновский уже в плохом настроении снова идет. А если у Жириновского очень плохое настроение, то у Путина в ядерном чемоданчике на всякий случай осиновый кол. Если пахана не признают, он его и пришьет".

Владимир Жириновский РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором похвастался подарком Киркорова — брендовым пальто. И заявил, что это все, что осталось от певца.

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