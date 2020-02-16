"Они сырые": украинский продюсер вызвал дискуссию постом о Нацотборе

Украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал выступления участников во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020, вызвав бурную дискуссию.
Соответствующий пост продюсер опубликовал на своей странице в Facebook.
Instagram @eurovision.ua
В частности, по мнению Путинцева, группа MoonZoo feat. F.M.F. Sure – стильные хипстеры, а Элина Иващенко – "красивая 18-летняя девушка, которая сильно поет" и чувствует себя свободно на сцене.
"Но это среднестатистическая песня на сцене среднестатистического "Евровидения", – пишет Путинцев.
Кроме того, по мнению продюсера, среднестатистическим для "Евровидения" было и выступление Дэвида Аксельрода.
Дэвид Аксельрод
Instagram @eurovision.ua
Продюсеру понравилось выступление FO SHO, однако ему не хватило энергетики. А относительно Александра Порядинского Путинцев высказался:
"Классный простой пацанчик. С юмором. Совершенное несоответствие образа и песни. Похудел на 60 кило. А зря. Отрастил бы бороду, и тогда уже в открытую строил из себя Rag’n’Bone Man".
Александр Порядинский
Instagram @eurovision.ua
А вот дуэт TVORCHI, которые стали триумфаторами второго полуфинала, Путинцев назвал "сырыми":
"Трендово в каждом звуке. Ожидаемая поддержка жюри. И неожиданная поддержка украинской аудитории "Евровидения". Можете бросать в меня камни. Но они сырые. Собственно, как и все наши "модные".
TVORCHI
Instagram @eurovision.ua
Впрочем, мнение Путинцева вызвало дискуссию в комментариях:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.
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