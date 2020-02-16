"Они сырые": украинский продюсер вызвал дискуссию постом о Нацотборе

Украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал выступления участников во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020, вызвав бурную дискуссию.

Соответствующий пост продюсер опубликовал на своей странице в Facebook.

Instagram @eurovision.ua

В частности, по мнению Путинцева, группа MoonZoo feat. F.M.F. Sure – стильные хипстеры, а Элина Иващенко – "красивая 18-летняя девушка, которая сильно поет" и чувствует себя свободно на сцене.

"Но это среднестатистическая песня на сцене среднестатистического "Евровидения", – пишет Путинцев.

Кроме того, по мнению продюсера, среднестатистическим для "Евровидения" было и выступление Дэвида Аксельрода.

Дэвид Аксельрод Instagram @eurovision.ua

Продюсеру понравилось выступление FO SHO, однако ему не хватило энергетики. А относительно Александра Порядинского Путинцев высказался:

"Классный простой пацанчик. С юмором. Совершенное несоответствие образа и песни. Похудел на 60 кило. А зря. Отрастил бы бороду, и тогда уже в открытую строил из себя Rag’n’Bone Man".

Александр Порядинский Instagram @eurovision.ua

А вот дуэт TVORCHI, которые стали триумфаторами второго полуфинала, Путинцев назвал "сырыми":

"Трендово в каждом звуке. Ожидаемая поддержка жюри. И неожиданная поддержка украинской аудитории "Евровидения". Можете бросать в меня камни. Но они сырые. Собственно, как и все наши "модные".

TVORCHI Instagram @eurovision.ua

Впрочем, мнение Путинцева вызвало дискуссию в комментариях:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

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