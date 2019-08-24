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Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

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24 августа в Украине отмечают День Независимости. В этот день в 1991 году страна обрела "свободу" и покинула СССР.

За годы независимости в Украине родилось множество талантливых артистов. Так, хит "Плакала" группы KAZKA, вокалистка которой родилась 3 августа 1992 года, занимал первые строчки в мировых чартах. Melovin (1997 год) взорвал своим выступлением "Евровидение 2017", а песни Мишель Андраде звучат на многих радиостанциях. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, кто из популярных артистов родился после распада СССР.

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине
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Александра Зарицкая

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Александра Сергеевна Зарицкая родилась 3 августа 1992 в Харькове. Сейчас девушка является солисткой группы "KAZKA". Кроме того, она учавствовала в шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

T-fest

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

T-Fest (настоящее имя Кирилл Игоревич Незборецкий) родился 8 мая 1997 года в Черновцах. Является украинским рэпером и автором песен.

ALEKSEEV

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Никита Владимирович Алексеев родился 18 мая 1993 года в Киеве. Артист участвовал в шоу "Голос країни", а также представлял Беларусь на конкурсе "Евровидение".

Melovin

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Melovin, настоящее имя Константин Николаевич Бочароов, родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Бочаров - украинский певец, композитор, музыкант. Победитель 6-го сезона вокального шоу "Х-Фактор". Представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заняв 17-е место.

Алина Гросу

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Алина Гросу родилась 8 июня в 1995 году в Черновцах. Украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.

Анна Кошмал

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Анна Кошмал — украинская киноактриса, получившая славу за роль в популярном проекте студии "Квартал 95" "Сваты". Девушка дважды номинировалась на украинскую телевизионную премию "Телетриумф". Также Анна попала в число соискателей награды "Телезвезда" за воссоздание на экране образа главной героини в популярном сериале "Сашка".

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Мишель Андраде

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Мишель Андраде – украинско-боливийская певица, которая участвовала 4 сезоне проекта "X-фактор". Девушка исполняет хиты на 5 языках.

Лиза Василенко

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Єлизавета Вадимівна Василенко родилась 30 июня 1998 года в Днепропетровске - украинская актриса и модель. Получила известность благодаря главной роли в украинском сериале "Школа" на канале 1+1.

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

Ярмак

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

YARMAK, настоящее имя Александр Валентинович Ярмак - украинский актер и хип хоп-музыкант, исполняющий свои песни на русском и украинском языках. Родился 24 октября 1991 года в городе Борисполь.

MARUV

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

MARUV, настоящее имя Анна Борисовна Корсун — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Живёт в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Родилась 15 февраля 1992 в Павлограде.

KHAYAT

Они не застали СССР: кто из звезд родился в независимой Украине

KHAYAT, настоящее имя Андрей Хаят, - украинский певец. Участник "Голоса країни-9" и Национального отбора на Евровидение-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости, которая начнется с минуты молчания.

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Тема
День Независимости
Персоны
Саша Зарицкая Никита Алексеев (ALEKSEEV) Мишель Андраде (Michelle Andrade) Константин Бочаров (MELOVIN) Алина Гросу MARUV
Место
Украина
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