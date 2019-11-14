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14 ноября • обновлено в 11:02
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"Она задыхается!" Состояние Пугачевой начало вызывать опасение

1.1т
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Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице Алле Пугачевой больше не выходить на сцену.

По его мнению, артистка находится "не в той физической форме". Об этом сообщает Mixnews.lv.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Mixnews.lv

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"К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально", - заявил Соседов.

Критик посмотрел видео с концерта, сделанное одним из зрителей. На нем Пугачева исполняла "Женщину, которая поет".

"Это ужасно! На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок", - сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Алла Пугачева заявила, что не выйдет на сцену до 80-летнего юбилея. Кроме того, артистка отказалась выходить на бис после концерта в Минске, чем расстроила своих фанатов.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персоны
Алла Пугачева Сергей Соседов
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