"Она в сознании": знакомый Заворотнюк рассказал о ее состоянии

После двух операций на головном мозге больная раком российская артистка Анастасия Заворотнюк находится в сознании и полностью в адекватном состоянии.

Об этом сообщил знакомый семьи Заворотнюк "Комсомольской правде". Он добавил, что артистка настроена на борьбу со страшной болезнью.

"Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль", – рассказал источник.

По словам знакомого, Заворотнюк проводили генетическое исследование ДНК и еще ряд исследований, которые показали, что организм артистки имеет большой запас жизненных сил.

Анастасия Заворотнюк Cosmo

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