"Она в сознании": знакомый Заворотнюк рассказал о ее состоянии

После двух операций на головном мозге больная раком российская артистка Анастасия Заворотнюк находится в сознании и полностью в адекватном состоянии.
Об этом сообщил знакомый семьи Заворотнюк "Комсомольской правде". Он добавил, что артистка настроена на борьбу со страшной болезнью.
"Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль", – рассказал источник.
По словам знакомого, Заворотнюк проводили генетическое исследование ДНК и еще ряд исследований, которые показали, что организм артистки имеет большой запас жизненных сил.
Анастасия Заворотнюк
Cosmo
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги. Также передавалось, что ее перевели в реабилитационный центр.
Также друг Заворотнюк раскрыл подробности о ее состоянии и рассказал, что артистка борется со страшной болезнью.
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