"Она умирает!" В больнице рассказали правду о состоянии Заворотнюк

Пациентка одного из частных медицинских центров в Москве, в которой лечат Анастасию Заворотнюк, рассказала о состоянии актрисы.

Так, в программе "Звезды сошлись" на НТВ она подтвердила, что 13 сентября Заворотнюк действительно госпитализировали с последней стадией рака мозга, а 15 сентября ее уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент, по словам женщины, актрису перестали лечить и поддерживают лишь работу сердца (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия Заворотнюк Фото: ukrainianwall.com

"Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца", — заявила пациентка больницы.

Новости В сеть попало последнее интервью Заворотнюк

К тому же стало известно, что суточное прибывание в частной московской клинике, где лечится Заворотнюк, стоит минимум 40 тысяч рублей. Осмотр врача и обход медсестры оплачивается отдельно. Известно, что актрису перевели в обычную палату. По мнению медиков, у знаменитости еще есть шансы на некоторое время вернуться к полноценной жизни.

Смотреть с 37 секунды

Как сообщал OBOZREVATEL:

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.