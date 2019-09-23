"Она умирает!" В больнице рассказали правду о состоянии Заворотнюк

Пациентка одного из частных медицинских центров в Москве, в которой лечат Анастасию Заворотнюк, рассказала о состоянии актрисы.
Так, в программе "Звезды сошлись" на НТВ она подтвердила, что 13 сентября Заворотнюк действительно госпитализировали с последней стадией рака мозга, а 15 сентября ее уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент, по словам женщины, актрису перестали лечить и поддерживают лишь работу сердца (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Анастасия Заворотнюк
Фото: ukrainianwall.com
"Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца", — заявила пациентка больницы.
К тому же стало известно, что суточное прибывание в частной московской клинике, где лечится Заворотнюк, стоит минимум 40 тысяч рублей. Осмотр врача и обход медсестры оплачивается отдельно. Известно, что актрису перевели в обычную палату. По мнению медиков, у знаменитости еще есть шансы на некоторое время вернуться к полноценной жизни.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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