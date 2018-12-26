''Она тут каким боком?'' В России опять присвоили актрису из Украины

В России в очередной раз присвоили себе украинскую звезду. На этот раз в список самых красивых женщин РФ по версии журнала Maxim попала голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родилась и выросла в Украине.

Так, уроженка Бердянска оказалась в списке на 39 месте, рядом с гимнасткой Каролиной Севастьяновой и актрисой Паулиной Андреевой. Соответствующую информацию издание разместило на своей странице в Instagram.

Ivona - bigmir)net

Пользователи сети возмутились том, что в список попала украинка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский глянец для мужчин Maxim готовится представить рейтинг "100 самых красивых женщин страны". Так, в него попали сразу несколько известных украинок.

Среди претенденток на премию от Maxim оказались такие украинские певицы как Даша Астафьева, Светлана Лобода и Эрика Герцег.