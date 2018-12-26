''Она тут каким боком?'' В России опять присвоили актрису из Украины

В России в очередной раз присвоили себе украинскую звезду. На этот раз в список самых красивых женщин РФ по версии журнала Maxim попала голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родилась и выросла в Украине.
Так, уроженка Бердянска оказалась в списке на 39 месте, рядом с гимнасткой Каролиной Севастьяновой и актрисой Паулиной Андреевой. Соответствующую информацию издание разместило на своей странице в Instagram.
Ivona - bigmir)net
Подбираемся все ближе и ближе к вершине нашего рейтинга "100 самых сексуальных женщин страны 2018"! Места с 40-го по 36-е! ⠀ 40. Каролина Севастьянова (в прошлом году 37-е место) @karolisha.s Место в рейтинге читателей: 53 Место в рейтинге жюри: 38 Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта. В 2015 году стала лицом компании "Лига Ставок", а перед этим снялась в нашем журнале. Иногда, чтобы сохранять высокое положение в рейтинге сексуальности, достаточно и скромных достижений. Ах да, еще сногсшибательной внешности! ⠀ 39. Ольга Куриленко (⬇️ 33) @olgakurylenkoofficial Читатели: 69 Жюри: 20 Редкий случай — модель, сделавшая головокружительную карьеру в кино. Причем речь в обоих случаях идет о планетарных масштабах. В 2018 году Ольга пополнила свою фильмографию фильмами "Мара", "Дыши во мгле" и "Агент Джонни Инглиш 3.0". Знает ли она о нашем рейтинге? Какая разница! ⠀ 38. Паулина Андреева (⬇️ 24) @_paulina_andreeva_ Читатели: 54 Жюри: 32 Роли в "Оттепели", "Методе", "Саранче" и других проектах заслоняются главной ролью – пассии Феди Бондарчука. Очень трудно мечтать о Паулине и не думать о Бондарчуке, очень. По крайней мере, так показалось жюри, которое сдвинуло Паулину с 10-го на 32-е место в своем рейтинге. ⠀ 37. Любовь Толкалина (⬆️ 56) @tolkalinaliuba Читатели: 42 Жюри: 41 Люба ведет бурную творческую и общественную жизнь. Но нас, конечно, интересуют ее экранно-сценические воплощения. Ждем сериала "Перепутанные", ходим как по ⠀ 36. Катя Варнава (⬆️ 70) @kativarnava Читатели: 51 Жюри: 30 Актриса и звезда Comedy Woman не на шутку рванула вверх в этом году. Ведь к удовольствию наблюдать Катю на экране добавилось счастье созерцать ее на билбордах и боках троллейбусов. Реклама — великая вещь!
Пользователи сети возмутились том, что в список попала украинка.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российский глянец для мужчин Maxim готовится представить рейтинг "100 самых красивых женщин страны". Так, в него попали сразу несколько известных украинок.
Среди претенденток на премию от Maxim оказались такие украинские певицы как Даша Астафьева, Светлана Лобода и Эрика Герцег.